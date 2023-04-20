Полет космического корабля Starship завершился взрывом на четвертой минуте после старта

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Полет космического корабля Starship завершился нештатной ситуацией через три минуты после старта — ракета начала крутиться, последовал взрыв, следует из трансляции SpaceFlight Now, передает РИА Новости.

"Полет завершился нештатной ситуацией, <...> не все двигатели успели включиться", — сказал ведущий.

На кадрах с трансляции виден взрыв в небе и разлетающиеся обломки.

"Мы не знаем, произошло ли это вследствие конструкции ракеты, или была дана команда на саморазрушение", — добавил ведущий.

Starship ушел в первый испытательный полет с площадки в Техасе в 16:33 мск. Предполагалось, что он поднимется на высоту примерно 234 километров, сделает почти полный виток вокруг Земли, а затем упадет в Тихом океане, неподалеку от Гавайских островов. Сохранять ракету-носитель не планировалось, поэтому первая ступень после отделения должна была упасть в Мексиканский залив.

Компания SpaceX создает Starship для полетов в дальний космос. Это должен быть самый мощный и большой из всех создаваемых человеком аппаратов. По задумке Илона Маска, именно на нем полетят экспедиции на Луну и Марс.

До сих пор по меньшей мере семь различных испытаний Starship завершились взрывом ракеты. В преддверии первого полета Маск говорил, что рассчитывать на его успех было бы безумием. При этом он дал понять, что больше всего хотел бы избежать взрыва на стартовой площадке, поскольку в таком случае на подготовку к новому пуску может уйти несколько месяцев.

Фото: SpaceX



