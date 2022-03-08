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Персональные санкции Япония ввела против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, замруководителя администрации президента Дмитрия Козака, Алексея Громова и Сергея Кириенко, главы Чечни Рамзана Кадырова, предпринимателей Бориса Ротенберга и Алишера Усманова, журналиста Владимира Соловьева.

Также санкции вводятся против сыновей президента Белоруссии Виктора и Дмитрия Лукашенко, пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, главы МВД Ивана Кубракова.

Кроме того, вводится запрет на экспорт для министерства обороны Белоруссии, сообщает РИА Новости.