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«Переводчик с кошачьего» стал хитом среди приложений в Японии

6 сентября 2022 19:43
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Как отмечают создатели приложения, им удалось найти формулу, благодаря которой приложение способно расшифровывать кошачьи звуки в человеческую речь.

Новое приложение MeowTalk, которое позволяет распознавать кошачье мяуканье и переводить его на человеческий язык, стало хитом в Японии, пишут "Известия" со ссылкой на Daily Mail.

С момента запуска приложения в регионе японцы скачали его свыше 17 млн раз. Согласно статистике, приложение также записало свыше 250 млн «мяу» местных котов.

Как отмечают создатели приложения, им удалось найти формулу, благодаря которой приложение способно расшифровывать кошачьи звуки в человеческую речь. Кроме того, MeowTalk предусматривает функцию автоматического улавливания, перевода и отправки сообщений кошачьей речи на смартфон пользователя.

«Приложение работает, идентифицируя кошачий звук и связывая его с одним из 13 предустановленных вокализаций, а затем воспроизводя эквивалентное значение на человеческом языке», — сообщает издание.

 

Фото:   ru.freepik.com

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