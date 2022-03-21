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Пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение в горной местности на юге Китая

21 марта 2022 22:38
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На борту самолета находились 132 человека.

Пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились 132 человека, потерпел крушение в горной местности на юге Китая. Причины катастрофы пока неизвестны, на место инцидента выехали спасатели. Создана специальная комиссия для расследования происшествия. ТАСС собрал основные факты о крушении.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines направлялся из Куньмина (провинция Юньнань на юго-западе КНР) в Гуанчжоу (провинция Гуандун на юге Китая).

Согласно данным портала FlightRadar24, самолет вылетел в 13:15 по местному времени (08:15 мск). Около 14:20 (09:20 мск) борт начал резко снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров.

Борт потерпел крушение в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. В районе падения самолета начался пожар. Его уже потушили. 

На борту находились 132 человека - 123 пассажира и девять членов экипажа. Информации о жертвах пока нет.

Причины произошедшего пока неизвестны. Однако, как сообщила газета "Хуаньцю шибао", причиной катастрофы мог стать отказ двигателя. Как отметил авиационный эксперт, главный редактор издания "Ханкун чжиши" Ван Янъань, делать какие-либо окончательные выводы сейчас еще рано, так как для этого необходимо расшифровать показания черных ящиков. 

Генконсульство РФ в Гуанчжоу пока не располагает информацией об иностранцах на борту.

Самолет эксплуатировался с 2015 года, его возраст - меньше семи лет.

На место происшествия уже прибыла первая группа из 117 спасателей. Из-за сложного ландшафта к месту катастрофы пожарным пришлось идти пешком.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил МЧС "задействовать механизм реагирования при экстренных ситуациях, организовать поисково-спасательную операцию и урегулировать ситуацию".

Расследовать инцидент по решению Госсовета КНР будет специальная комиссия. Ей же поручено обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.

 

Фото:   Oriental Image via Reuters Connect, архив/ТАСС

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