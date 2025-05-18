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Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

18 мая 2025 14:05
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Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

Лев XIV официально стал 267-м Папой Римским и получил символы власти: "перстень рыбака" и омофор, пишет РИА Новости.

Золотое кольцо с изображением апостола вручил про-префект дикастерии по евангелизации филиппинец Луис Антонио Тагле. Ритуал вручения "перстня рыбака" означает обручение папы с церковью.

В омофор нового понтифика облачил кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти, который неделю назад и объявил об избрании Льва новым Папой.

После инаугурационной мессы понтифик произнес последнее благословение, а затем вошел в базилику, чтобы поприветствовать глав более 150 иностранных делегаций.

18 мая в Ватикане состоялась интронизация новоизбранного папы Льва XIV. На мероприятии От России присутствует министр культуры РФ Ольга Любимова.

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