Овчарку Делона Лубо не будут усыплять вопреки его последней воле

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Бельгийскую овчарку Алена Делона по кличке Лубо не станут подвергать эвтаназии вопреки последней воле актера, заявили в Фонде Брижит Бардо в Х, передает РИА Новости.

"У нее есть свой дом и своя семья", — подтвердили нам близкие к актеру люди, которые позаботятся о ней", — говорится в сообщении.

Собаку ни в коем случае не усыпят, заверили в фонде.

За всю жизнь у Делона было более 50 собак. В интервью Paris Match в 2018 году он сказал, что если умрет раньше своего пса Лубо, то ветеринар должен усыпить животное, чтобы они покоились вместе. Делон тогда объяснял это нежеланием знать, что пес умрет, страдая без хозяина.

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