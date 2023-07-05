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ООН отметила рост вероятности возникновения природного феномена Эль-Ниньо до 90%

5 июля 2023 11:02
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ООН отметила рост вероятности возникновения природного феномена Эль-Ниньо до 90%

Природный феномен потепления экваториального тихоокеанского течения — так называемое явление Эль-Ниньо — впервые за семь лет с вероятностью в 90% сформируется во второй половине 2023 года. С таким прогнозом выступила во вторник в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, пишет ТАСС.

«В тропической части Тихого океана впервые за семь лет возникли условия для Эль-Ниньо, что создает основу для вероятного повышения температуры и разрушительных погодных и климатических явлений», — говорится в докладе ВМО. Как подчеркнули в организации, «существует 90% вероятность того, что явление Эль-Ниньо продолжится во второй половине 2023 года». Эксперты ожидают, что оно «будет как минимум умеренной силы».

Эль-Ниньо происходит в среднем каждые два-семь лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Это природное явление связано с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана.

В опубликованном 3 мая докладе ВМО сообщалось, что природный феномен Эль-Ниньо с вероятностью в 80% может прийти во второй половине 2023 года на смену противоположному феномену Ла-Нинья, под влиянием которого климат Земли находился в течение трех последних лет.

«Наступление Эль-Ниньо значительно повысит вероятность того, что будут побиты температурные рекорды, и спровоцирует более экстремальную жару во многих частях мира и в регионах океана», — сказал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас, комментируя публикацию доклада. Сообщение ВМО о наступлении Эль-Ниньо — это «сигнал для правительств всего мира о необходимости проведения подготовительных мероприятий для ограничения воздействия на наше здоровье, наши экосистемы и экономику», — сказал он.

«Заблаговременные предупреждения и упреждающие действия в случае экстремальных погодных явлений, связанных с этим крупным климатическим явлением, жизненно важны для спасения жизней и средств к существованию», — резюмировал Таалас.

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