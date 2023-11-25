Огромные пятна на Солнце угрожают Земле сильнейшим геомагнитным штормом

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Солнце покрылось пятнами огромных размеров. Специалисты Института космических исследований РАН объяснили, чем это грозит жителям Земли.

Первая группа пятен под номером 3490 появилась на поверхности звезды еще в прошлые выходные. За ней последовала другая группа пятен под номером 3491. Впоследствии они разделились и породили новые темные области, в результате образовавшие целый архипелаг солнечных пятен. В поперечнике они занимают около 200 тысяч километров – это в 15 раз больше диаметра Земли.

"Мы ждем, что у нас в конце ноября или в начале декабря пойдет рост. И, похоже, что перелом сейчас начинается. Потому что Солнце выглядит крайне активно. Вышло просто огромное количество пятен. Они очень большого размера, это сложные области. Им всем присвоен очень высокий активный класс "бета-гамма" – это почти высший уровень. Это область, которая имеет пиковые вероятности активности", – объясняет Сергей Богачев, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, пишет Смотрим.