Новый астероид может столкнуться с Землей в 2032 году

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В 2024 году астрономы обнаружили околоземной астероид 2024 YR4, который вызывает опасения специалистов. По данным Туринской шкалы, характеризующей потенциальную опасность небесных тел, риск столкновения с Землей оценивается в 3 балла из 10, что делает астероид потенциально опасным.

Вероятность падения YR4 на Землю низкая, но недавние наблюдения показали, что траектория полета астероида изменилась, увеличив вероятность столкновения в 2032 году. Если астероид все же войдет в земную атмосферу, его энергия эквивалентна 10-20 Челябинским метеоритам. В случае падения в океан он способен вызвать сильные цунами и разрушительные явления.

Несмотря на некоторую неопределенность, ученые подчеркивают, что вероятность прямого столкновения низка. Окончательная оценка орбиты YR4 будет произведена в 2028 году, когда произойдет его ближайший пролет мимо Земли, пишет RuNews24.ru.