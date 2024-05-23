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Норвегия перестанет пускать российских туристов

23 мая 2024 13:59
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Норвегия перестанет пускать российских туристов

Норвегия приняла решение с 29 мая ввести дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих с туристическими целями. Королевство будет впускать на свою территорию лишь тех россиян, которые хотят увидеть проживающих там близких родственников, а также прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

На прошлой неделе сообщалось, что в Финляндии планируют запретить россиянам покупать недвижимость в стране. К такому выводу пришла рабочая группа финского министерства обороны, пишет Газета.

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