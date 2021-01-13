Невеста и ее родители умерли от коронавируса за несколько дней до свадьбы

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Жительница ЮАР умерла от коронавируса за несколько дней до свадьбы, пишет РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Двадцатишестилетняя Зои Фрешуотер из города Дурбан должна была выйти замуж за бойфренда, с которым они были вместе с 11 лет, в конце декабря, однако заразилась коронавирусом и умерла в канун католического Рождества (25 декабря).

Девушка изначально приняла симптомы заболевания за признаки переутомления и стресса, связанного с подготовкой к свадьбе.

Как сообщает The Sun, с разницей в несколько дней от COVID-19 также умерли оба родителя Фрешуотер, 63-летний Грег и 52-летняя Анджела. Отец девушки умер 23 декабря, через сутки скончалась ее мать.

ЮАР лидирует в странах Африки по числу случаев коронавируса и количеству летальных исходов вследствие коронавирусной инфекции. По последним данным ВОЗ, в стране зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения, скончались более 33 тысяч человек.

Фото: pixabay