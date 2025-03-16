Не менее 50 человек погибли при пожаре на концерте в Северной Македонии

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По меньшей мере 50 человек погибли в результате пожара на концерте в городе Кочани в Северной Македонии. Об этом сообщило местное издание "Вечер".

Отмечается, что на мероприятии присутствовали около 1,5 тысячи человек.

Предполагается, что пожар мог начаться из-за пиротехники. Издание со ссылкой на неподтвержденные данные сообщает, что задержан владелец ночного клуба, в котором проходил концерт. МВД Северной Македонии вызвало на допрос организаторов концерта.

Другие подробности инцидента не приводятся, пишет Смотрим.