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Не менее 10 младенцев погибли в Индии при пожаре в больнице

9 января 2021 16:43
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По данным NDTV, семерых удалось спасти.

По меньшей мере 10 младенцев погибли в Индии при пожаре, который вспыхнул в больнице в штате Махараштра, передает ТАСС. Как сообщил телеканал NDTV, пожар начался в субботу около 02:00 (23:30 пятницы мск) в больнице в округе Бхандара в отделении по уходу за новорожденными, где находились 17 детей.

По информации телеканала, семерых малышей удалось спасти, но среди них есть пострадавшие, 10 детей в возрасте от нескольких дней до трех месяцев умерли от отравления угарным газом. Причины пожара выясняются. По предварительным данным, возгорание было вызвано коротким замыканием в электросети.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с трагедией. "Мучительная трагедия в Бхандаре, штат Махараштра, где мы потеряли драгоценные молодые жизни. Мои мысли со всеми семьями погибших. Надеюсь, пострадавшие поправятся как можно скорее", - написал премьер на своей странице в Twitter.

 

Фото:   AP Photo/ТАСС

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