Я нашел ошибку
Главные новости:
Она сообщила, что решение принято в связи с переходом на другую работу.
Путин освободил Поклонскую от должности замруководителя Россотрудничества
Анонс культурных событий недели. 
Программа культурных мероприятий в регионе 
Спортсмены Самарской области регулярно принимают участие во всех масштабных мероприятиях, проводимых на территории региона.
Фестиваль «САМ.ФЕСТ» собрал не только поклонников современной музыки, но и спорта
Это более 11 тысяч жалоб и вопросов.
Майский ТОП: органы власти Самарской области взяли в работу 99% сообщений граждан в соцсетях
В Самаре у наркозакладчика изъяли 90 свертков с мефедроном
В Самаре у наркозакладчика изъяли 90 свертков с мефедроном
Cобираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь
Cобираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь
Володин призвал строить систему образования с учетом советской практики
Володин призвал строить систему образования с учетом советской практики
Самарчанка нашла карту и покупала алкоголь и еду за чужой счет
Самарчанка нашла карту и покупала алкоголь и еду за чужой счет
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.78
-0.61
EUR 60.97
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Названа дата начала выдачи российских паспортов в Запорожье

13 июня 2022 10:12
195
Названа дата начала выдачи российских паспортов в Запорожье

Жители Запорожья, получившие российское гражданство, смогут получить российский паспорт уже с 11 июня. Об этом на телеканале "Россия 24" заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Кроме того, Владимир Рогов заявил, что на бывшем Запорожском автозаводе (ЗАЗ) планируется восстановление автопроизводства. На ЗАЗе в постсоветское время выпускались не только "Запорожцы" и "Таврии", но также Chevrolet Lanos (Chance) и Daewoo Sens. На заводе в Запорожье есть штамповочное производство, технологии литья металла, пластмассы, производства резинотехнических изделий, а также другое необходимое для работы автозавода оборудование.

Владимир Рогов подчеркнул, что в последние годы, пока ЗАЗ находился в руках украинских олигархов, предприятие не развивалось, сообщает smotrim.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
457
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
12 июня 2022  11:07
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
871
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2022  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
514
Музыкальный фестиваль
11 июня 2022  11:19
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
679
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий
11 июня 2022  10:37
12 июня в Самаре и Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий
2104
Весь список