Названа дата начала выдачи российских паспортов в Запорожье

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Жители Запорожья, получившие российское гражданство, смогут получить российский паспорт уже с 11 июня. Об этом на телеканале "Россия 24" заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Кроме того, Владимир Рогов заявил, что на бывшем Запорожском автозаводе (ЗАЗ) планируется восстановление автопроизводства. На ЗАЗе в постсоветское время выпускались не только "Запорожцы" и "Таврии", но также Chevrolet Lanos (Chance) и Daewoo Sens. На заводе в Запорожье есть штамповочное производство, технологии литья металла, пластмассы, производства резинотехнических изделий, а также другое необходимое для работы автозавода оборудование.

Владимир Рогов подчеркнул, что в последние годы, пока ЗАЗ находился в руках украинских олигархов, предприятие не развивалось, сообщает smotrim.ru.