НАТО: космос теперь - пространство коллективной обороны

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НАТО хочет на предстоящем 14 июня саммите в Брюсселе распространить действие 5-й статьи своего устава, касающейся коллективной обороны, на космос и приравнять атаки на спутники стран-членов к нападению на весь альянс. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

"Я ожидаю, что главы государств и правительств примут решение о том, что серьезное нападение на наши спутники или другой потенциал в космосе может привести к применению статьи о коллективной обороне", - сказал генеральный секретарь НАТО. "Тем самым для космоса будет действовать то же самое, что и на суше, море, в воздухе и киберпространстве. Нападение на одного - это нападение на всех, и, соответственно, все могут ответить на него", - утверждал Столтенберг.

Он оставил открытым вопрос, в каком конкретно случае может быть применена 5-я статья. По его словам, решение не уточнять это является частью стратегии сдерживания потенциального противника. Столтенберг напомнил, что "никто не думал, что НАТО впервые объявит о ситуации коллективной обороны после террористических актов" 11 сентября 2001 года в США.

В то же время он заверил, что альянс не стремится к наращиванию вооружений в космосе. "Мы оборонительный союз. Мы не будем размещать оружие в космосе", - утверждал генсек. "Спутники играют ключевую роль в коммуникации и обороне, они должны быть защищены", - добавил Столтенберг.

Фото: Olivier Hoslet/Pool Photo via AP/ТАСС