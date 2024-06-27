NASA заключило контракт со SpaceX на постройку космического корабля, который спустит МКС на Землю

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NASA заключило контракт со SpaceX на $843 млн на постройку космического корабля для контролируемого схода МКС с орбиты на Землю в 2030 году, сообщает iphones.ru со ссылкой на SpaceNews.

Космический корабль должен будет состыковаться с МКС и выполнить несколько маневров, необходимых для контролируемого входа станции в атмосферу над южной частью Тихого океана. Скорее всего, он разрушится после выполнения операции.

NASA и SpaceX не сообщили никаких подробностей о будущем космическом корабле. Предположительно, он будет создан на базе SpaceX Dragon, который сейчас используется для перевозки грузов и экипажа.

Контролируемый сход МКС на Землю — это лучший вариант для завершения работы станции, говорится в исследовании NASA. Перевод станции на более высокую орбиту, постепенный демонтаж и возвращение компонентов на Землю или их повторное использование на орбите, были исключены по техническим причинам. Передать МКС частной компании невозможно, отчасти потому, что компоненты станции принадлежат нескольким странам.

Фото: pxhere.com