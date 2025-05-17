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На Земле в субботу началась магнитная буря

17 мая 2025 10:58
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на Земле в субботу началась магнитная буря

Магнитная буря началась на Земле в субботу, геомагнитное поле планеты будет находиться в слабо возмущенном состоянии до понедельника, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Как и ожидалось, на космическую погоду нашей планеты минувшей ночью стал оказывать влияние солнечный ветер, вырывающийся из очередной корональной дыры на нашей звезде. После полуночи вызванное им изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после 3 часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что планета будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра до понедельника включительно. В такой ситуации в субботу, а также в ближайшие двое суток геомагнитное поле будет находиться в слабо возмущенном состоянии с непродолжительными периодами магнитных бурь преимущественно слабого уровня, класса G1, пишет РИА Новости.

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