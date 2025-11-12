На Земле началась очень сильная магнитная буря

151

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что на Земле происходит магнитная буря уровня G4.7.

«Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трёх плазменных облаков», — указывается в Telegram-канале лаборатории.

Магнитная буря происходит на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней. Текущий уровень события составляет G4.66.

Отмечается, что геомагнитная ситуация на данный момент вызывает вопросы у учёных, так как отличается от первоначального прогноза.

«К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый из трёх ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1—G2», — отметили учёные.

Вместе с тем по-прежнему прогнозируется, что основной пик воздействия будет зафиксирован в середине суток.

Предполагается, что столь сильная буря связана с тем, что плазменные выбросы догнало облако плазмы от вчерашней, самой сильной вспышки года из-за рекордных скоростей, что вызвало усиление космического явления, пишет РТ.