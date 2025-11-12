Я нашел ошибку
Главные новости:
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
На Земле началась очень сильная магнитная буря

12 ноября 2025 09:20
151
На Земле началась очень сильная магнитная буря

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что на Земле происходит магнитная буря уровня G4.7.

«Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трёх плазменных облаков», — указывается в Telegram-канале лаборатории.

Магнитная буря происходит на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней. Текущий уровень события составляет G4.66.

Отмечается, что геомагнитная ситуация на данный момент вызывает вопросы у учёных, так как отличается от первоначального прогноза.

«К планете ночью должен был прийти только первый, самый слабый из трёх ожидающихся плазменных выбросов, вызвав слабые бури уровня G1—G2», — отметили учёные.

Вместе с тем по-прежнему прогнозируется, что основной пик воздействия будет зафиксирован в середине суток.

Предполагается, что столь сильная буря связана с тем, что плазменные выбросы догнало облако плазмы от вчерашней, самой сильной вспышки года из-за рекордных скоростей, что вызвало усиление космического явления, пишет РТ.

В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
231
