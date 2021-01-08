На Украине начался жесткий локдаун

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На Украине вступили в силу усиленные карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Локдаун продлится до 24 января.

Кроме того, украинское правительство продлило до 28 февраля общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации, которые действовали до конца 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Киев за решение ввести жесткий локдаун, так как посчитала, что это негативно повлияет на благосостояние украинцев, их доступ к медицине и образованию.

Эксперты утверждают, что эти меры не станут критическими для украинской экономики и ударят по малому и среднему бизнесу не так сильно, как могло бы быть в декабре. Однако не исключается, что это приведет к усилению протестных настроений в стране, сообщает РИА Новости.

С 8 по 24 января на Украине будут закрыты школы и вузы, но детские сады продолжат работать. Запрещаются любые массовые мероприятия, закрываются рынки, учреждения культуры и развлекательные заведения.

Торгово-развлекательные центры смогут принимать посетителей, только если те хотят купить товары первой необходимости: продукты, лекарства, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Кафе, барам и ресторанам разрешено работать только в режиме "навынос".

Остаются открытыми банки, почта, станции техобслуживания, ветеринарные клиники, АЗС и гостиницы. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи. Не попала под запрет деятельность, связанная с производством фильмов.

Будет работать общественный транспорт, международное сообщение также решили не прерывать В штатном режиме будут работать и контрольно-пропускные пункты в Донбассе.

По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, такие меры помогут сократить число заболевших COVID-19 наполовину.

"Я обращаюсь к вам, украинцы, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые установлены в стране. Мы рассчитываем на эффект не менее чем 40-50 процентов снижения числа инфицированных за этот период", — сказал он.