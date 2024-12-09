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На Солнце произошли две мощные вспышки

9 декабря 2024 09:08
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На Солнце 8 декабря произошли две мощные вспышки

На Солнце произошла вспышка высочайшего класса. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики.

"08 декабря в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3", - говорится в публикации.

Астрономическое событие произошло в 12.06 по московскому времени.

Ранее в воскресенье произошла еще одна вспышка, но уже менее мощная. Она имела место в 01.15 по московскому времени.

Напомним, по силе рентгеновского излучения вспышки на Солнце разделяют на следующие классы: Х - самые мощные, М - средние, С - слабые, А и В - почти незаметные. При переходе к следующей букве мощность растет в 10 раз.

Вспышки, как правило, предшествуют магнитным бурям. Их провоцируют облака солнечной плазмы, достигающие Земли, пишет РГ. 

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