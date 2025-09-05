217

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом 4 сентября сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Последняя вспышка произошла сегодня — уровень M1.0 (сильная)», — говорится в публикации.

Также в Telegram-канале ИКИ РАН сообщили, что в северном полушарии Солнца был зарегистрирован необычный выброс плазмы в виде прямого луча. По словам ученых, обычно они происходят в форме магнитной петли. Предположительно, необычная форма плазмы связана с быстрой перестройкой магнитного поля после вспышки, пишут "Известия".