На Солнце произошла мощная вспышка

148

Сильная вспышка класса М зафиксирована на Солнце утром в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики (ИПГ) имени академика Е.К. Федорова.

«23 февраля в 05:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W82) зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять классов, в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Минимальная активность — A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе класса мощность увеличивается в 10 раз.

До этого ученые зафиксировали четыре мощные вспышки на Солнце. Всем вспышкам был присвоен предпоследний класс мощности M. Первая из них произошла в ночь на 7 февраля. В ИПГ добавили, что позже на Солнце зарегистрировали еще три вспышки. Они произошли в активном центре 3981 и получили классы мощности М1.6, М1.1, М3.2, пишет Газета.