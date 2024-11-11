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На Солнце произошла мощная вспышка класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

"Ночью, около 3:15 по московскому времени, произошло событие M4.2 (не рекордное, но крепкое среднее), а около часа назад, в 15:06, зарегистрирована уже вспышка M9.5", — говорится в сообщении.

По информации института, произошедший на звезде взрыв, вероятно, был "холостым", то есть сейчас не наблюдается ничего, летящего в сторону планеты.

Отмечается, что вспышки еще могут повториться. В материале предупреждают, что последующие события могут обладать более негативными последствиями, пишет РИА Новости.