Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал мотоциклист
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
В Самарской области собрали 39 тыс. тонн урожая помидоров в 2024 году
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума «Россия - спортивная держава» осталось меньше месяца
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
На Солнце практически исчезли пятна
На Солнце практически исчезли пятна
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Стало известно о гибели рыбы еще в двух озерах в Самарской области
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
Юным сызранцам рассказали о специфике службы в органах внутренних дел и о преимуществах обучения в ведомственных вузах МВД
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.02
0.25
EUR 93.71
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные

На Солнце практически исчезли пятна

17 августа 2025 13:12
101
На Солнце практически исчезли пятна

На обращенной к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что говорит об уменьшении числа вспышек или об их полном отсутствии. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне», — сказано в сообщении.

По данным специалистов, пятна присутствуют, но уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре не получится найти даже на высокоточных космических снимках. В Лаборатории добавили, что оснований рассчитывать на быстрый рост солнечной энергии нет. Однако уже с 19 августа ожидаются очередные бури из-за приближения корональной дыры.

До этого ученые предупредили о формировании крупной коронарной дыры на Солнце. Так, в начале следующей недели ожидается возмущение геомагнитной обстановки Земли. В области дыры ожидается ускоренный поток солнечного ветра, что приведет к возмущению геомагнитной обстановки Земли, пишет Газета.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
198
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
189
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
513
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
564
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
537
Весь список