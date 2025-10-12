На Солнце образовался протуберанец "неадекватного размера"

125

Необычно большой протуберанец образовался на северо-востоке Солнца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишет Смотрим.

Как отмечают ученые, Солнце вероятнее всего пытается выбросить эту плазменную структуру в космос по частям, но пока без какого-либо успеха.

"На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец", – говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Согласно прогнозу исследователей, сегодня или завтра Солнце с вероятностью 90% выбросит его целиком. Выброс массы может задеть планету Меркурий, а в случае, если протуберанец удержится на Солнце еще на 3-4 дня, – то и Землю.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщала, что на Солнце 5 июля произошел новый крупный выброс протуберанца. Согласно данным ученых, размеры плазменной структуры превышали миллион километров.