На прощальной пресс-конференции Лионель Месси не сдержал эмоций и расплакался

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Футбольный клуб «Барселона» выставил все трофеи экс-капитана команды Лионеля Месси на его прощальной пресс-конференции, сообщают "Известия" со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету 34-летнего аргентинца 10 побед в национальном чемпионате Испании, по семь — в Кубке и Суперкубке Испании, четыре — в Лиге чемпионов, по три — в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

5 августа стало известно, что Месси не смог заключить новый контракт с «Барселоной». Стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако из-за правил Ла Лиги юридически оформить его не смогли.

В начале пресс-конференции 8 августа, посвященной его уходу из футбольного клуба «Барселона», футболист не сдержал эмоций и расплакался.

Позже он рассказал, что надеется на скорое возвращение в клуб. Он также признался, что сделал всё возможное для того, чтобы остаться в «Барселоне».

Прошлое соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня, добавляет «Газета.ру». Журналист Николо Скира уточнил, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» предложил футболисту контракт до 2024 года с зарплатой €50 млн в год. Месси допустил свой переход в ПСЖ.

Фото: twitter.com/"Известия"