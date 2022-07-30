84

На пляжах города Фукуи в Японии участились случаи нападения дельфинов на людей. В связи с этим отдыхающих призывают держаться подальше от морских млекопитающих в воде, пишут "Известия" со ссылкой на телеканал NHK.

Так, в пятницу на укусы дельфинов пожаловались два человека — их укусили за руки и пальцы.

При этом пляжники не единственные жертвы дельфинов. Также зафиксирован случай, когда дельфин преследовал дайвера на глубине 6 м. Млекопитающее вело себя агрессивно и пыталось перекусить дайверское оборудование. Дайверу удалось спастись, когда дельфин вынырнул на поверхность для вдоха.

Фото: pxhere