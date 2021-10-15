На китайскую орбитальную станцию стартовала ракета с тремя космонавтами

369

Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-13» стартовала на китайскую орбитальную станцию с тремя космонавтами, передают "Известия". Это следует из трансляции Китайского национального космического управления (CNSA), осуществлявшуюся China Central Television.

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере страны в 00:23 субботы, 16 октября, по местному времени (19:25 мск 15 октября).

По словам заместителя главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян, в ходе этой миссии космонавты совершат два-три выхода в открытый космос, а также осуществят ряд научных экспериментов.

Данный пилотируемый запуск является вторым за текущий год. Космонавты пробудут на орбите вдвое дольше, чем в предыдущий раз — шесть месяцев.

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/"Известия"