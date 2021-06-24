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На карте мира появился новый океан

24 июня 2021 10:10
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На карте мира появился новый океан

Национальное географическое общество США объявило об официальном признании пятого океана — Южного, омывающего берега Антарктиды. Это решение — результат многолетних усилий ученых. Так в XXI веке — хотя, казалось бы, эпоха крупных географических открытий уже далеко в прошлом — изменилась карта мира.

Впервые обозначение "Южный океан" использовал испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа в начале XVI века, описывая холодные течения, приходящие с юга к берегам Южной Америки. Позднее антарктические экспедиции снаряжали корабли именно "в Южный океан". Но официально он фигурировал, пожалуй, только на картах, изданных в Австралии, — к нему относили все воды, расположенные к югу от Австралийского континента, пишет РИА Новости.

Споры, признавать пятый океан или нет, разгорелись в 1921-м — в год создания Международной гидрографической организации (МГО), призванной координировать на международном уровне мореплавание и торговую деятельность в океанах. В 1937-м термин "Южный океан" официально закрепили в публикациях МГО.Ученые это поддержали — ведь воды, прилегающие к Антарктиде и объединенные Антарктическим циркумполярным течением, обладают особой спецификой. По физико-химическим и биологическим характеристикам они не похожи на другие три океана, сливающиеся в южной приполярной зоне.

Однако в 1953-м Международная гидрографическая организация отменила собственное решение из-за невозможности провести четкие границы Южного океана. А следовательно, и регламентировать навигационную и коммерческую деятельность в его пределах.

Ученые не согласились: все чаще упоминали этот термин в научных публикациях, подчеркивали уникальность Южного океана и важность отдельного изучения его гидрологической и биосистем. В итоге в 2000-м МГО снова приняла классификацию, в соответствии с которой Мировой океан поделили на пять частей. Но чтобы во все географические атласы и учебники внесли изменения, требовалась ратификация на уровне официальных ведомств ведущих стран мира.

Ключевым стало признание Южного океана в этом году Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. Еще раньше, в 1999-м, термин ввел в употребление американский Совет по географическим названиям. И вот точка поставлена — 8 июня, во Всемирный день океанов, Национальное географическое общество США сообщило: отныне Южный океан отметят на всех картах.

Международная гидрографическая организация, признавшая Южный океан в 2000-м, определила его территорию условно — от побережья Антарктиды на север до 60-й параллели южной широты. Такое решение приняли большинством голосов из формальных соображений — 60-я параллель нигде не пересекает сушу, и именно в этих пределах действует Договор об Антарктике Организации Объединенных Наций.

Понятно, что ученых-географов такой подход не устроил. По их мнению, северную границу Южного океана следует проводить по Антарктическому полярному фронту, внутри которого циркулируют холодные воды Антарктического циркумполярного течения. Эту зону, окружающую Антарктиду, еще называют Антарктической конвергенцией.

 

Теги: география наука Южный океан

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