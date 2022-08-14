На авиашоу в Чехии рядом с аэродромом упал исторический самолет, пилот погиб

104

Исторический самолет упал на дом рядом с аэродромом во время международного авиашоу в городе Хеб на западе Чехии, пилот погиб, также был ранен один из зрителей, сообщил представитель службы скорой помощи Радек Гес, передает РИА Новости.

"В результате падения во время авиашоу в городе Хеб самолета Hawker Hurricane Mk.IV его пилот получил ранения, несовместимые с жизнью, медики ничем не смогли ему помочь, он на месте скончался. Один из зрителей получил легкие ранения, ему оказана необходимая помощь", - сказал Гес журналистам.

Сразу после инцидента шоу было окончено. Разбившийся Hawker Hurricane Mk.IV был последним экземпляром данной модели, поднимавшимся в воздух. Эти самолеты использовались в годы Второй мировой войны британскими ВВС.

Фото: pxhere