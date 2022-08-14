Я нашел ошибку
Главные новости:
Об истории и традициях праздника рассказал священник Александр Волков, настоятель собора Сергия Радонежского в Солнцево.
14 августа православные христиане празднуют Медовый Спас 
Разбившийся Hawker Hurricane Mk.IV был последним экземпляром данной модели, поднимавшимся в воздух.
На авиашоу в Чехии рядом с аэродромом упал исторический самолет, пилот погиб
И одну серебряную медаль.
Российская сборная завоевала три золотых медали на Международной олимпиаде по информатике
В Самаре за сутки заболели 272 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Количество мужского населения на Земле составляет чуть более 4 млрд жителей.
Численность населения Земли официально достигло количества в 8 млрд человек
На месте работают отряды пожарных спасателей, поскольку после взрыва в ТЦ возник пожар.
Один человек погиб, более 20 пострадали в результате взрыва в торговом центре в Ереване
На основании анализа более 150 показателей алгоритм системы даст рекомендации по выбору наиболее подходящего спортивного направления для ребенка.
В Самаре проводят тестирование детей для определения их способностей к занятию спортом
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
180 часов обязательных работ назначено водителю  «УАЗ» из Похвистнево за повторную пьяную езду
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.28
EUR 62.54
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
На стадионе «Металлург» состоится футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Самаре»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

На авиашоу в Чехии рядом с аэродромом упал исторический самолет, пилот погиб

14 августа 2022 19:42
104
Разбившийся Hawker Hurricane Mk.IV был последним экземпляром данной модели, поднимавшимся в воздух.

Исторический самолет упал на дом рядом с аэродромом во время международного авиашоу в городе Хеб на западе Чехии, пилот погиб, также был ранен один из зрителей, сообщил представитель службы скорой помощи Радек Гес, передает РИА Новости.

"В результате падения во время авиашоу в городе Хеб самолета Hawker Hurricane Mk.IV его пилот получил ранения, несовместимые с жизнью, медики ничем не смогли ему помочь, он на месте скончался. Один из зрителей получил легкие ранения, ему оказана необходимая помощь", - сказал Гес журналистам.

Сразу после инцидента шоу было окончено. Разбившийся Hawker Hurricane Mk.IV был последним экземпляром данной модели, поднимавшимся в воздух. Эти самолеты использовались в годы Второй мировой войны британскими ВВС.

 

Фото:   pxhere

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
2115
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
652
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
579
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
1091
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
525
Весь список