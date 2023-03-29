Монахи Киево-Печерской лавры пошли в суд

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Каноническая Украинская православная церковь будет оспаривать в суде решение властей о своем выселении из зданий Киево-Печерской лавры.

Как рассказал адвокат лавры протоиерей Никита Чекман, межведомственная рабочая группа якобы нашла нарушения договора, которые допустили монахи. В чем суть претензий, продолжил адвокат, духовенству не сообщили из-за грифа "для служебного пользования".

Срок договора УПЦ об аренде лавры истекает 29 марта. Повлиять на решение киевского режима не смогли ни ООН, ни обращения известных персон.

В иске также говорится, что монахи официально зарегистрированы и проживают в лавре. После выселения они потеряют жилье в условиях военного положения, пишет "Интерфакс".

Чекман напомнил, что ремонт и реставрация лавры проводились на пожертвования прихожан УПЦ. Их право на вероисповедание будет нарушено, если имущество лавры уничтожат или повредят, передадут третьим лицам и религиозным организациям.