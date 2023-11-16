Microsoft представила свои первые процессоры

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Вслед за Amazon, Google и Meta (запрещена в РФ) Microsoft решила разрабатывать собственные специализированные процессоры. Они предназначены для тренировки нейросетей и использования в серверах фирменного облака Azure.

Чип Azure Maia AI задуман как альтернатива дефицитному H100 от Nvidia, который сейчас является самым популярным решением для построения систем тренировки искусственного интеллекта.

Использующие его системы пригодятся, в частности, OpenAI (стратегическому партнеру Microsoft) для тренировки своих GPT-моделей. Более того, запросы создателей ChatGPT непосредственно учитывались при разработке новинки.

Второй процессор – 128-ядерный Azure Cobalt CPU с архитектурой ARM – оптимизирован для облачных вычислений и обладает гибкими возможностями баланса между производительностью и энергопотреблением.

Как сообщили в компании, оба чипа будут доступны заказчикам в 2024 году. Одновременно с их разработкой Microsoft занималась оптимизацией под востребованные у клиентов задачи всего серверного ПО и железа, пишет Смотрим.