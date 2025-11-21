Межзвездный объект 3I/ATLAS пережил сближение с Солнцем

84

Межзвездный объект 3I/ATLAS демонстрирует аномальную прочность, успешно пережив сближение с Солнцем и прямые удары солнечной плазмы. В то время как в ноябре распались три кометы, включая C/2025 K1 (ATLAS), загадочный межзвездный гозь сохранил целостность.

Астрономы в официальном telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, что зафиксировали распад кометы C/2025 K1 (ATLAS) 12-13 ноября, обнаружив как минимум три крупных фрагмента. Ранее также разрушились ядра комет C/2025 R2 SWAN и C/2025 V1 (Borisov). На этом фоне устойчивость объекта 3I/ATLAS выглядит исключительной.

Профессор Ави Леб рассматривает эту аномалию как возможное свидетельство искусственного происхождения объекта. Ученый отмечает, что 3I/ATLAS не только выдержал сближение со звездой, но и несколько прямых ударов солнечной плазмы, что нетипично для природных небесных тел.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный в июле, привлекает внимание ученых своей аномальной прочностью и другими необычными характеристиками. Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали, что вспышки на Солнце могли ускорить 3I/ATLAS. Профессор Ави Леб обращает внимание на аномальное изменение окраски и собственное излучение объекта, что может указывать на наличие источника энергии неустановленной природы, пишет Ура.ру.