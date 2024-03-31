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Мэр Парижа заявила, что россиянам и белорусам будут не рады на Олимпиаде

31 марта 2024 10:10
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Мэр Парижа заявила, что россиянам и белорусам будут не рады на Олимпиаде

 Российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Олимпийских играх в Париже, заявила мэр города Анн Идальго.

Идальго на этой неделе посетила Киев, где пообщалась с местными спортсменами, главой национального олимпийского комитета Украины Вадимом Гутцайтом, а также мэром Киева Виталием Кличко. В ходе беседы она заявила атлетам, что Париж встретит их как героев, и они будут чувствовать себя как дома, пишет РИА Новости.

"Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. Вместе с тем, хочу сказать спортсменам с Украины, что их мы будем поддерживать изо всех сил", - приводит ее слова Le Monde.

Международный олимпийский комитет допустил россиян на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что "международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта".

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