Маск: компания Neuralink планирует частично восстановить зрение слепого человека уже в 2026 году

99

Компания Neuralink планирует частично восстановить зрение слепого человека уже в следующем, 2026 году, сообщил ее владелец и предприниматель Илон Маск, сообщает РИА Новости.

"Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году", - написал Маск в соцсети X.

Такими словами он прокомментировал публикацию своей компании о том, что в Канаде прошли две первые операции, проведенные Neuralink за границами США.

В сентябре 2024 года миллиардер заявлял, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.

Фото: pxhere.com