Об этом рассказали в комитете ЗАГС Самарской области.
В губернии самым популярным именем для мальчиков в августе стало - Лев, а для девочек - София
Внедорожник, разработанный еще в 1977 году, выпускается уже 43 года и является наиболее экспортируемой моделью компании.
Британское издание о машинах Autocar включило "Ниву" и ВАЗ 2105 в список самых долгоживущих
Он будет курсировать 1 раз в 4 дня.
От Волги до Кавказа: новый регулярный поезд Самара – Кисловодск
Близорукость — главная причина плохого зрения у детей.
Самарский врач-офтальмолог рассказала, как не допустить снижение зрения у ребенка в новом учебном году
Информацией  об обращении участников ДТП за медпомощью полиция не располагает.
Два ДТП в  Красноярском районе: перевернулась машина, груженная овощами и там же столкнулись ВАЗ 2110 и большегруз
Особое внимание уделили ремонту теплосетей рядом с социальными учреждениями города.
В 2025 году в рамках инвестиционной и ремонтной программы ПАО «Т Плюс» планирует заменить более 60 км теплосетей
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов.
В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Маск: компания Neuralink планирует частично восстановить зрение слепого человека уже в 2026 году

4 сентября 2025 23:19
99
По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.

Компания Neuralink планирует частично восстановить зрение слепого человека уже в следующем, 2026 году, сообщил ее владелец и предприниматель Илон Маск, сообщает РИА Новости.

"Нацелены на то, чтобы восстановить (частично) зрение полностью слепого в следующем году", - написал Маск в соцсети X.

Такими словами он прокомментировал публикацию своей компании о том, что в Канаде прошли две первые операции, проведенные Neuralink за границами США.

В сентябре 2024 года миллиардер заявлял, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.

 

Фото:  pxhere.com

 

