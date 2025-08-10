Магнитная буря на Земле закончилась, она длилась 30 часов

142

По состоянию на утро 10 августа геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На данный момент геомагнитные индексы уже около 10 часов находятся в зеленой зоне. При этом наблюдаются скачки температуры и индукции межпланетного магнитного поля. В связи с этим ученые предупредили, что есть риски геомагнитных возмущений, которые будут присутствовать до середины следующей недели.

Прошедшая магнитная буря длилась более 30 часов и достигла уровня G2.0, что стало самым сильным значением с 13-14 июня текущего года. В лаборатории отметили, что в ближайшие сутки повтора сильных бурь не ожидается.

Ранее на Солнце произошла очередная сильная вспышка класса М, пишет Смотрим.