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Мадуро призвал молодежь всего мира поддержать протестующих против Израиля

30 апреля 2024 10:44
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Мадуро призвал молодежь всего мира поддержать протестующих против Израиля

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал протесты американского студенчества против израильской агрессии в Палестине и геноцида палестинского народа. Об этом он заявил 29 апреля в эфире телеканала Venezolana de Television.

Мадуро проанализировал реакцию народа США на ситуацию в Палестине и отметил, что среди американской молодежи произошли социальные изменения, которые заставляют их скандировать «нет насилию» и «нет террору», пишут "Известия".

«Эти демонстрации уже охватили более 60 университетов, [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху оскорбил их, сравнил с демонстрациями в нацистской Германии, когда ясно видно, что они делают это из любви. Эта американская молодежь уже много лет борется за другой мир. Джо Байден должен выйти и потребовать уважения от студенческой молодежи», — сказал президент Венесуэлы.

Он добавил, что израильский режим уничтожает палестинский народ, его жертвами стали более 35 тыс. палестинцев, и это и заставляет молодежь протестовать. Мадуро призвал молодежь всего мира выйти на улицы, чтобы разоблачить геноцид Нетаньяху против палестинского народа и потребовать мира.

Он пояснил, что молодые люди в США напуганы преступлениями, которые они видят в социальных сетях, поэтому «они проснулись и говорят: «Хватит геноцида и войны. Ни доллара больше на это».

Мадуро указал, что в истории человечества всегда одна империя приходила в упадок перед появлением другой империи, сегодня приходит в упадок имперский мир Запада, который столько лет доминировал над человечеством, и заключается это в том, что возникает другой мир, и этот новый мир неизбежно возникнет и никто не сможет это остановить.

Глава Боливарианской Республики подчеркнул, что США стремятся проникнуть в конфликт во всех сферах и именно по этой причине они создали военные базы в Гуаяне-Эсекиба, которая является территорией Венесуэлы.

29 апреля в результате пропалестинского протеста на территории Техасского университета в Остине правоохранители арестовали как минимум 40 человек. Чтобы разогнать протестующих, полицейские использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Столкновения между полицией и протестующими против израильской агрессии в секторе Газа произошли в кампусе Техасского университета в Остине ранее в этот день.

28 апреля сообщалось, что больше 700 человек были задержаны за неделю на студенческих акциях в поддержку палестинцев. Волну студенческой активности спровоцировало задержание полицией по меньшей мере 108 человек при разгоне палаточного лагеря на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке.

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