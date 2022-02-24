Лукашенко: Белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе

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Белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными. Таким образом, он опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что госграница Украины на участке России и Белоруссии якобы подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых белорусскими военными.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия не готовили какую-то войну против Украины.

По словам президента, сегодня в телефонном разговоре Владимир Путин сказал ему, что цель проведения операция однозначна: прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях, передает Радио Маяк.