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Лесные пожары уничтожили бывшую столицу Гавайев

12 августа 2023 11:07
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лесные пожары уничтожили бывшую столицу Гавайев

Лесной пожар уничтожил Лахайну, бывшую столицу Гавайского королевства. На протяжении веков Лахайна была важным экономическим, политическим и культурным центром коренных гавайских общин. В наше время она стала крупным туристическим центром, где отдыхали обеспеченные туристы.

Катастрофические лесные пожары на Мауи уничтожили дома, церкви, предприятия и основные культурные объекты на втором по величине острове Гавайев. И они также подорвали экономику, как раз тогда, когда она восстанавливалась после пандемии, отмечает CNN. На полную оценку экономических последствий лесных пожаров могут уйти месяцы. При этом туризм является источником жизненной силы экономики Мауи, около 80 процентов которой приходится на посетителей, которые тратят свои деньги на острове. По данным Совета экономического развития Мауи, это означает, что 4 доллара из каждых 5 долларов, которые приносит в казну остров, прямо или косвенно связаны с туризмом. Мауи предлагает одни из самых высоких цен на отели и курорты на Гавайях. Местные органы власти используют налоги на эти отели для реинвестирования во вспомогательные отрасли, зависящие от туризма.

По словам мэра Лахайны Ричарда Биссена-младшего, большинство пожаров на острове Мауи, которые бушуют на расстоянии сотен миль, еще не локализованы. Большой остров Гавайев также пострадал от лесных пожаров. Сенатор штата Гавайи Ангус Маккелви, представляющий опустошенный город Лахайна и потерявший свой дом в результате лесных пожаров на Мауи, в четверг описал как "ужасную" ситуацию на острове. "Нам срочно нужна помощь", - сказал Маккелви CNN, подчеркнув, что без сотовой связи у местного правительства нет возможности отправлять сообщения жителям, чтобы сообщить им, где доступны жизненно важные ресурсы. "Разруха, и потери, и вопросы: есть много людей, которые до смерти переживают за своих близких, и они могут не знать, в порядке они или нет", - добавил он.

Белый дом сообщил, что в четверг президент Джо Байден говорил по телефону с губернатором Гавайских островов Джошем Грином, чтобы обсудить разрушительные лесные пожары в нескольких частях Большого острова и Мауи. Байден подписал для штата декларацию о крупном стихийном бедствии, позволяющую выделить федеральные средства на борьбу с ним, пишет РГ.

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