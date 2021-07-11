Космолет Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном успешно вернулся на Землю

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Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic в воскресенье совершил суборбитальный испытательный полет с экипажем. Аппарат поднялся в небо с космопорта Америка в штате Нью-Мексико и успешно вернулся на Землю после полета к границе атмосферы планеты, передает ТАСС.

В полете принял участие миллиардер, председатель правления компании Virgin Group Ричард Брэнсон. Самолет-носитель Eve, названный так в честь его матери Иветт Брэнсон, оторвался от взлетно-посадочной полосы в 10:40 по времени Восточного побережья США (17:40 мск). Отстыковка аппарата от самолета-носителя произошла в 11:25 по времени Восточного побережья США (18:25 мск) на высоте около 15 км.

В ходе полета аппарат смог подняться на высоту 86 км, где экипаж корабля из шести человек на несколько минут смог почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку в 11:38 по времени Восточного побережья США (18:38 мск). Общая продолжительность полета составила около часа.

На борту Unity-22, помимо Брэнсона, находились пять сотрудников Virgin Galactic - пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

Фото: AP Photo/Andres Leighton/ТАСС