Космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту успешно запущен к МКС

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Космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту успешно запущен к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции «Роскосмоса», сообщает РБК.

«Выведение корабля Crew Dragon на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты-носителя прошли в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

Его стыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована 16 марта в 06:30 мск.

Вместе с россиянином на МКС полетели американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси. Пуск состоялся в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA.

Фото: pxhere.com