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Королева Елизавета II отмечает 70-летие со дня восшествия на престол

6 февраля 2022 12:17
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Королева Елизавета II отмечает 70-летие со дня восшествия на престол

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летний "платиновый" юбилей со дня вхождения на престол.

Королева в субботу устроила прием для членов местного сообщества и волонтерских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок. После встречи с собравшимися гостями королева разрезала торт, специально приготовленный по этому случаю местным жителем, с эмблемой платинового юбилея. Ее Величество также получила букет, в который вошли цветы, которые были частью букета королевы на коронации, например, ландыши.

Ранее Королевская почта Великобритании выпустила серию марок, посвящённых Елизавете II, а Королевский монетный двор - памятные монеты.

Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца - короля Георга Шестого. Елизавета Вторая, которой в 2022 году исполняется 96 лет, станет первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей.

В связи с тем что погода в Великобритании в феврале обычно не очень хорошая, празднования переносят на лето. Официальные дни рождения британских монархов также празднуются летом, вне зависимости от того, когда они у них на самом деле.

В рамках празднования юбилея в течение всего года по всей стране будут проходить различные мероприятия, кульминацией станут расширенные праздничные выходные со 2 по 5 июня. В выходные дни по всей Великобритании и в странах Содружества пройдут праздничные мероприятия, сообщает РИА Новости.

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