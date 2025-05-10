Концерт американской группы Metallica в штате Вирджиния вызвал небольшое землетрясение.

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Об этом 8 мая сообщил телеканал Fox.

«Это был первый раз, когда рок-группа Metallica выступала на стадионе Lane при Политехническом университете Вирджинии. Толпа прыгала так сильно, что, по данным сейсмологической обсерватории учебного заведения, были зарегистрированы небольшие подземные толчки», — говорится на сайте телеканала.

Уточняется, что на концерте присутствовало около 60 тыс. фанатов, пишут "Известия". Однако силы толчков было не достаточно, чтобы измерить их по шкале Рихтера. Для студентов-болельщиков Политехнического университета выступление группы было важным событием, так как их футбольная команда уже 25 лет выходит на поле под песню Enter Sandman, отметили в издании.