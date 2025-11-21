Конкурс "Мисс Вселенная" 2025 года выиграла мексиканка

121

Победителем конкурса красоты "Мисс Вселенная – 2025" в Бангкоке стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес. Трансляция финала конкурса велась тайским порталом AIS Play.

Третье место заняла участница из Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер, второе – представительница Таиланда Вина Павина Сингх, пишет Смотрим.

"Корону 74-го конкурса "Мисс Вселенная" получает участница из Мексики!" – провозгласил ведущий​​​.

Финал "Мисс Вселенной" проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT в Бангкоке 21 ноября с 08.00 до 11.00 по местному времени (04.00-07.00 мск).