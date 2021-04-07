Конкурс красоты "Миссис Шри-Ланка — 2021" закончился потасовкой между победительницей и членом жюри

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Конкурс красоты "Миссис Шри-Ланка — 2021" закончился потасовкой между победившей участницей и членом жюри, пишет РИА Новости со ссылкой на Sputnik Турция.

Конфликт произошел во время коронации. Одну из судей возмутила информация, что конкурсантка Де Силва была в разводе. По правилам, такая девушка не может завоевать титул.

Член жюри прервала награждение и сорвала корону с головы Де Силвы.

Сама победительница позже опровергла сообщения о разводе в Facebook.

Организаторы заявили о недопустимости поступка сорвавшей корону девушки и выразили сожаления в связи с инцидентом.

Фото: AFP 2021/РИА Новости