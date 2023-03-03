Количество погибших в аварии поездов в Греции выросло до 57 человек

113

Греческие ресурсы сообщили уточненные данные о количестве погибших при столкновении пассажирского поезда и грузового состава в районе города Лариса.

В результате трагического происшествия, которое случилось в ночь на среду в центральной части Греции, погибли по меньшей мере 57 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на греческие СМИ. Ранее сообщалось о 43 жертвах катастрофы. На данный момент опознано только одно из найденных тел.

В связи с железнодорожной аварией в Афинах прошли массовые волнения, манифестанты прошли маршем по столице Греции, требуя справедливого расследования. Выяснилось, на греческой железной дороге творится неразбериха. Электронная диспетчерская и семафоры давно не работают, поездами управляют в ручном режиме. Правоохранители арестовали начальника станции, который допустил ошибку, ставшую причиной трагедии. Ему грозит пожизненный срок.