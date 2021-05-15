Я нашел ошибку
Главные новости:
Начата доследственная проверка.
В поселке Первомайском, после тушения пожара в частном доме, обнаружено тело ребенка
Во время допроса мужчина признал свою вину.
Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Балахнинском районе Нижегородской области
15 мая до 23.30 с интервалом 30 минут от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» курсирует специальный бесплатный автобус.
В Самаре начал работу бесплатный автобус "Ночи музее-2021" 
Повреждены контактные линии передач, прогнозируется задержка поездов.
В Кинель-Черкасском районе произошел сход разногрузных вагонов (каменный уголь, пиломатериалы, металл)
Она сообщила, что неизвестный без взлома проник в ее квартиру.
В Центре Москвы женщина заявила о похищении из квартиры украшений с бриллиантами и часов почти на 3 млн рублей
Тело мужчины водолазы подняли с глубины 7 метров.
В реке Самара около яхт-клуба «Парус» утонул мужчина
Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.
Китайский аппарат по исследованию Марса совершил успешную посадку  
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74
-0.36
EUR 89.62
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Китайский аппарат по исследованию Марса совершил успешную посадку  

15 мая 2021 14:36
116
Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

Китайский аппарат по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление, передает ТАСС.

Это первый случай, когда китайский космический аппарат совершил посадку на другой планете.

Посадочный модуль коснулся поверхности в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Командованию миссии пришлось ждать более одного часа, пока марсоход выпустит панели солнечных батарей и сможет передать сигнал на Землю об успешной посадке. Из-за большого расстояния между Марсом и Землей - около 320 млн км - задержка сигнала составляет около 17 минут.

Посадка проходила в автоматическом режиме, так как большая задержка связи с аппаратом делала невозможным управление с Земли. В ближайшее время марсоход, получивший в честь бога огня название "Чжужун", завершит проверку всех систем, сойдет с посадочной платформы и займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

 

Фото:   Роман Баландин/ТАСС

 

Теги: Китай марсоход приземлился удачно

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Китае сгорел завод поставщика корпусов iPad и MacBook, есть погибшие
26 апреля 2021, 09:59
В Китае сгорел завод поставщика корпусов iPad и MacBook, есть погибшие
Здания горели почти сутки, для борьбы с огнём привлекли около 900 человек. В мире
583
Это поможет в будущем отправить на Марс пилотируемую экспедицию, считают в NASA.
22 апреля 2021, 15:20
Марсоход Perseverance протестировал технологию добычи кислорода из атмосферы Красной планеты
Это поможет в будущем отправить на Марс пилотируемую экспедицию, считают в NASA. Новости компаний
588
В центре внимания
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
15 мая 2021  13:39
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
201
Самарцы в Ночь музеев могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта
15 мая 2021  12:18
Самарцы в «Ночь музеев» могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
182
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
15 мая 2021  10:10
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Культура
298
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
14 мая 2021  14:01
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
Здравоохранение
438
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
14 мая 2021  13:13
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
Экология
335
Весь список