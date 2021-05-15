Китайский аппарат по исследованию Марса совершил успешную посадку  

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Китайский аппарат по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление, передает ТАСС.

Это первый случай, когда китайский космический аппарат совершил посадку на другой планете.

Посадочный модуль коснулся поверхности в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Командованию миссии пришлось ждать более одного часа, пока марсоход выпустит панели солнечных батарей и сможет передать сигнал на Землю об успешной посадке. Из-за большого расстояния между Марсом и Землей - около 320 млн км - задержка сигнала составляет около 17 минут.

Посадка проходила в автоматическом режиме, так как большая задержка связи с аппаратом делала невозможным управление с Земли. В ближайшее время марсоход, получивший в честь бога огня название "Чжужун", завершит проверку всех систем, сойдет с посадочной платформы и займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

Фото: Роман Баландин/ТАСС