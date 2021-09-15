Китайские власти официально запретили всем детям играть в онлайн-игры дольше 3 часов в неделю

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Правительство Китая одобрило поправки в закон, который ограничивает онлайн-игры для детей, пишет iphones.ru со ссылкой на The Verge.

Все жители Китая до 18 лет смогут заходить в игры только с 20:00 до 21:00 в пятницу, выходные и праздничные дни. Таким образом, они смогут играть максимум три часа в неделю.

Китайские разработчики должны добавить в свои игры систему контроля времени, чтобы пользователи не смогли обойти ограничение.

Изначально закон запрещал детям проводить в онлайн-играх более 1,5 часов в обычные дни и более 3 часов в праздничные.

Фото: pixanay