Китайские власти проведут разделительную линию на вершине Эвереста

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Китайские чиновники решили обезопасить альпинистов, поднимающихся на Эверест, от заражения коронавирусом. В связи с этим на пике планируется создать разделительную линию, которая поможет туристам соблюдать социальную дистанцию. Как будет выглядеть эта линия на вершине — пока неясно.

Сообщается, что альпинистам из Китая будет запрещено пересекать разделитель и общаться с коллегами с непальской стороны. Китайские СМИ пишут, что границу на вершине будут строить тибетские гиды по альпинизму, сопровождающие туристические группы при восхождении, сообщают .

Эксперт по альпинизму Анг Церинг Шерпа в интервью журналистам негативно высказался об этой затее. Во-первых, пик Эвереста по размерам довольно скромный — на нем одновременно могут находиться лишь шесть человек, и разделительная линия на такой площади — идея очень странная. Кроме того, альпинисты с коронавирусом, как и с любыми респираторными проблемами, просто не смогут дойти до вершины, так что разделитель в этом случае является совершенно бесполезной затеей, пишет Reuters.

Отметим, что и Китай, и Непал в 2020 году приостановили восхождение на Эверест из-за пандемии коронавируса. Запрет был снят лишь весной 2021 года. Непал выдал разрешение на восхождение 408 иностранным туристам, а в Китае разрешения получили лишь 38 местных граждан.

Фото: википедия