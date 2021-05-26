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Китай трижды отказался принять звонок главы Пентагона

26 мая 2021 09:30
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Китай трижды отказался принять звонок главы Пентагона

Китайская сторона трижды отказалась принимать телефонный звонок главы Пентагона Ллойда Остина, который в нарушение протокола запросил разговор не с министром обороны, а с чиновником более высокого ранга. Об этом 26 мая пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на военные источники.

«Китайский военный источник рассказал, что возникло недопонимание, когда министр обороны США Ллойд Остин запросил разговор с заместителем председателя Центрального военного совета Сюй Цилян, оскорбив тем самым министерство обороны», — сообщает издание.

Как заявил источник, коллегой Остина с китайской стороны является министр обороны Вэй Фэнхэ, а не Сюй Цилян — второй человек в структуре ЦВС, которую возглавляет сам председатель КНР Си Цзиньпин.

Источник отметил, что несмотря на то, что оба чиновника напрямую докладывают Си Цзиньпину, по дипломатическому протоколу собеседником главы Пентагона должен быть глава Минобороны Вэй Фэнхэ.

Эксперты, опрошенные South China Morning Post, отмечают, что практически все межправительственные и военные каналы общения между Китаем и Соединенными Штатами были приостановлены после двусторонних переговоров в марте этого года на Аляске, которые завершились публичным скандалом и обменом претензиями.

Некоторые эксперты не согласились с тем, что запрос Остина был нарушением дипломатического протокола. Как заявил профессор Нанкинского университета, эксперта по международным отношениям Чжу Фэн, причиной инцидента является плохая работа каналов общения, пишут "Известия".

«Содержание важнее названий должностей. Стороны не должны интересовать названия должностей своих партнеров, они должны думать об их полномочиях», — отметил эксперт.

Фото: Pixabay.com

Теги: Китай Пентагон

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